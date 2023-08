MORSO DI VIPERA: Cane trasportato in elicottero da Mandello del Lario

Prima ha abbaiato poi ha emesso un guaito lancinante, simile ad un pianto di un bambino, infine è collassato a terra esanime. Ieri pomeriggio un cane è stato morso da un vipera in alpeggio, a circa mille metri di quota.

È stato soccorso e recuperato dai vigili del fuoco in elicottero per essere trasferito il più in fretta possibile in una clinica veterinaria, ma purtroppo è morto.

A essere morso da una vipera è stato Jago, uno splendido cucciolone di tre anni e mezzo di Samoiedo. È successo vicino Alpe d’Era, a monte di Mandello del Lario. I proprietari, per i quali Jago era come un figlio, hanno provato ad assisterlo come potevano e rinfrescarlo nella speranza, vana, che si riprendesse.

Avrebbero tanto voluto prenderlo in braccio e portare il loro Jago di corsa a valle, fino a dove avevano parcheggiato l’auto per raggiungere il più fretta possibile il loro veterinario di fiducia alla clinica Valcurone di Missaglia, ma il cane pesava troppo. Hanno così chiesto aiuto disperati agli operatori del 112, il numero unico di emergenza, che a loro volta hanno mobilitato i Draghi lombardi del 115 decollati in elicottero da Malpensa.

I vigili del fuoco hanno trasferito Jago e i suoi proprietari fino a Mandello e da qui i tre hanno proseguito alla volta di una clinica veterinaria di Missaglia. Purtroppo Jago dal suo dottore non è mai arrivato vivo.

"Aveva una zampa molto gonfia, presumiamo sia stato ucciso da uno shock anafilattico provocato da un morso di vipera", spiega Alberto Casartelli, il direttore sanitario della clinica veterinaria Valcurone. Sempre ieri i vigili del fuoco del distaccamento di volontari di Bellano e delle squadre speleo alpino fluviali del comando provinciale di Lecco nella giornata di ieri sono stati impegnati nell’intervento di recupero di alcune rondini che hanno intrappolato tra i cavi di un traliccio delle telecomunicazioni a Narro di Casargo.

D.D.S.