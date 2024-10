Monticello, Luca ha preso il treno per Milano: una nuova pista per il 16enne scomparso

Monticello Brianza (Lecco), 15 ottobre 2024 – Luca ha preso un treno per Milano. Il 16enne di Monticello Brianza che si è allontanato da casa sua a Missaglia, nel cuore della notte tra giovedì e venerdì scorso, ha raggiunto a piedi la stazione ferroviaria di Cernusco Lombardone. Ha percorso circa 8 chilometri. Una volta arrivato, è salito sul treno per Milano delle 5,30, il suburbano 24817 per Porta Garibaldi.

Luca, il 16enne scomparso, in uno dei fotogrammi ripresi dalle telecamere

I video

Indossava pantaloni cargo neri e felpa nera con cappuccio calato in testa, mentre ai piedi un paio di ciabatte tipo Crocs verde acido, come testimoniato anche dai video registrati dalle diverse telecamere dei sistemi di videosorveglianza comunale, oltre che dagli occhi elettronici installati in stazione. Dalla prefettura hanno diffuso sia i fotogrammi dei video, ripresi lungo la strada, sia il video registrato in stazione, dove lo si vede in banchina, appoggiato a una parete. La speranza è che qualcuno possa riconoscere Luca e fornire indicazioni utili alle ricerche, inizialmente concentrate nella zona del Parco del Curone. “Purtroppo non abbiamo ancora saputo dove sia sceso – spiega mamma Carmela -. Non sappiamo, quindi, se abbia concluso il suo viaggio proprio a Milano, se sia sceso prima o magari sia tornato indietro oppure possa aver cambiato treno”. Il video ha riacceso ulteriormente le speranze sulla sorte del 16enne.

L'appello della mamma

“Chiedo a tutti di tenere gli occhi aperti in qualsiasi città e in qualsiasi posto”, è l'appello della madre. Chi dovesse incrociare e riconoscere Luca, lo avvicini, con molta gentilezza, perché sta attraversando un momento di difficoltà. Probabilmente avrà fame, ma è allergico al glutine. In caso di avvistamenti bisogna provare a non farlo allontanare e a chiamare subito gli operatori del 112. “Non aspettate”, sottolinea Carmela. Che spiega, per fornire possibili elementi per aiutare ad approcciarsi a lui: “Luca è un ragazzo solare, disponibile ad aiutare tutti, spiritoso e ironico. È uno scout del Cernusco Lombardone, conosce bene la zona di Osnago Merate Cernusco Missaglia. Ama i cani e i gatti. È juventino, è un cantante e si sta appassionando alla boxe”.