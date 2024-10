Monticello, Luca scomparso a 16 anni. L’appello di mamma Carmela: “Scappato in circostanze tragiche”

Monticello Brianza (Lecco), 13 ottobre 2024 - “Aiutateci a ritrovare Luca”. È l'appello di mamma Carmela, mamma di Luca. Luca ha 16 anni, abita a Monticello Brianza e nella notte tra giovedì e venerdì è scappato da casa. in circostanze che la stessa madre definisce “tragiche”.

Giovedì sera, verso le 23.30, una delle sorelle, lo ha incrociato in cucina mentre preparava una torta. Poi nessuno lo più visto, né sentito. Alle 00:49 è stato ripreso da alcune telecamere di videosorveglianza fuori casa, mentre percorreva a piedi la Sp 54 in direzione di Cernusco Lombardone e Merate. Pochi minuti dopo, altre telecamere lo hanno inquadrato mentre si dirigeva verso Missaglia.

Una testimone inoltre sospetta di averlo visto nei boschi del Parco del Curone la sera seguente, ma non è certa che si trattasse proprio di Luca. Più trascorrono le ore, più si teme che possa essergli capitato qualcosa di brutto o che si trovi in una situazione di difficoltà.

“Luca è vestito di nero, pantaloni cargo, felpa con cappuccio nera, Crocs verde acido ai piedi – spiega mamma Carmela -. È un buon camminatore. È allergico al glutine e al Clavulin (un antibiotico, ndr). In questo periodo soffre di allergia alle graminacee. Non ha con sé soldi, cibo né documenti”. Luca è alto 1 e 78, pesa 65 chili, ha capelli neri e occhi verdi, le orecchie sono ad ansa.

La mamma chiede di controllare anche le registrazioni dei sistemi di videosorveglianza a circuito chiusi privati: “Chi ha telecamere attive sulle strade è pregato di guardare i filmati del giorno 11 ottobre dall'1 in in poi. Se lo vedete o se compare nei vostri video per favore chiamate i carabinieri della caserma di Casatenovo. Più siamo e meglio è”.

Inizialmente le ricerche si sono concentrare nella zona del Parco del Curone a Missaglia. Ora il raggio si sta ampliando e si stanno spostando in zona Lomaniga, Montevecchia e Osnago. Le coordinano dalla prefettura, dove è stato attivato il piano di emergenza per le persone scomparse.

In campo ci sono i vigili del fuoco, i carabinieri, i volontari della Protezione civile e tanti familiari e amici di Luca. Sono impiegati anche cani da ricerca e cani molecolari. Sono state compiute pure diverse perlustrazioni aeree in elicottero. Al momento però di Luca non è stata riscontrata alcuna traccia. Potrebbe essere ovunque, non solo in zona, e potrebbe essersi spostato lontano in treno.