Montevecchia, 52enne trovato morto in cascina: il dubbio del medico fa scattare le indagini

Montevecchia (Lecco) 11 marzo 2024 – Un uomo è stato trovato morto a Montevecchia, in alta collina. La vittima è Luigi Limonta, agricoltore di 52 anni. Il suo corpo è stato rinvenuto privo di vita questa mattina in casa sua Cascina Ricetto, una una cascina piedi della scalinata che salve verso il Santuario della Beata Vergine del Carmelo, simbolo della Brianza lecchese e del Parco della Valle del Curone.

Il 52enne viveva con la madre e un altro familiare che gestisce un bar proprio nella piazzetta del paese. Luigi è stato trovato nel letto, in camera sua. Si presume sia morto per cause naturali. Per escludere altre ipotesi come quella di una morte violenta, come invece sembra alcuni elementi sembra inizialmente abbiamo fatto temere, sono intervenuti pure i carabinieri del Nucleo investigativo di Lecco. Insieme ai colleghi del Nucleo operativo della compagnia di Merate e della stazione locale di Merate, gli investigatori, con tute bianche anticontaminazione, hanno compiuto rilievi e accertamenti durati parecchie ore.

Il feretro di Luigi Limonta è stato ricomposta solamente una volta acquisiti tutti gli elementi utili alle indagini, da cui appunto pare accertato che si sia trattato di un decesso per cause naturali. A manifestare qualche sospetto è stato il medico di Areu, intervenuto per primo dopo l'allarme dei familiari. Ha riscontrato una piccola lesione anomala che poteva lasciar fare pensare a un omicidio. L'ipotesi poi è stata però esclusa dagli accertamenti dei carabinieri del Nucleo investigativo di Lecco, che hanno appurato che non ci sono state effrazioni e nemmeno intrusioni e che non hanno riscontrato alcun elemento che possa indurre a non ritenere che si sia trattato di una morte naturale.