Montevecchia, 84enne si ribalta col trattore

Montevecchia (Lecco), 13 luglio 2017 – Un 84enne si è ribaltato con il trattore, restando schiacciato dal mezzo agricolo. L'incidente si è verificato nella prima serata di oggi, giovedì, a Montevecchia. L'anziano è stato ricoverato in ospedale. Il pensionato stava tagliando l'erba in un campo a ridosso della Sp 54 Monticello Brianza – Paderno d'Adda. Si sarebbe avvicinato troppo al ciglio di un fosso e il grosso mezzo da lavoro si è ribaltato, trascinando di sotto anche il contadino. A lanciare l'allarme sono stati alcuni ciclisti di passaggio.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con i volontari della Croce rossa italiana di Olgiate Molgora, insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Merate e ai carabinieri. Inizialmente si è temuto il peggio: l'84enne è rimasto schiacciato sotto il peso del trattore. Le operazioni di salvataggio si sono rivelate abbastanza lunghe, per la necessità di sollevare il macchinario senza causare ulteriori danni al ferito, che comunque non ha mai perso conoscenza. Dopo essere stato liberato e dopo le prime cure sul posto, l'uomo è stato trasferito d'urgenza in ambulanza a sirene spiegate in ospedale, al San Leopoldo Mandic di Merate. Ha rimediato traumi ad una gamba e altre lesioni.