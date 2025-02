Montevecchia, incidente sulla provinciale: grave motocilista di 40 anni

Montevecchia (Lecco), 25 luglio 2017 - Un motocilista di 40 anni di Bergamo coinvolto in un incidente stradale sulla Sp 54 a Montevecchia è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Bergamo. Ha riportato un grave trauma facciale e quando i soccorritori gli hanno prestato le prime cure era in arresto cardiaco e versava in stato di incoscienza. Fortunatamente per lui tra quanti transitavano dal luogo dell'incidente c'era anche un giovane volontario 22enne della Croce rossa italiana che gli ha immediatamente prestato assistenza e ha subito messo in atto le manovre rianimatorie che probabilmente gli hanno salvato la vita.

L'incidente si è verificato poco dopo le 17 nel tratto di provinciale Monticello Brianza - Paderno d'Adda sul confine con Missaglia. Il centauro in sella ad un grosso scooter Suzuki si è schiantato contro la fiancata di una Vw Polo, il cui conducente si stava immetendo sulla strada principale. L'impatto è stato violentissimo. Il 40enne bergamasco è stato sbalzato di sella, è stato catapultato addosso alla macchina e poi è stato sbalzato a terra, sull'asfalto.

Le sue condizioni sono parse immediatamente disperate. Sono stati mobilitati i sanitari del 118, gli operatori della Croce rossa di Olgiate Molgora e della Croce bianca di Merate, ma anche i medici dell'eliambulanza di Como, decollati da Villa Guardia e atterrati in un vicino campo. Un soccorritore volontario di passaggio fortunatamente aveva già messo in atto le manovre di base, praticando il massggio cardiaco e la respirazione artificiale. Il paziente, una volta stabilizzati i parametri clinici, è stato quindi trasferito d'urgenza con il mezzo areo all'ospedale di Bergamo.

Per consentire le operazioni di salvataggio e i rilievi del sinistro i carabinieri hanno dovuto chiudere temporaneamente un tratto di provinciale al transito. La strada è stata riaperta solo dopo che i due mezzi incidentati sono stati rimossi. Gli accertamenti per accertare eventuali responsabilità e l'esatta dinamica dello schianto sono in corso.

di D.D.S.