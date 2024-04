La Valletta, accende l'auto e la macchina esplode: feriti due fidanzati. Testimoni increduli: “Mai visto nulla del genere”

La Valletta Brianza (Lecco), 27 aprile 2024 – Ha inserito la chiave nel cruscotto, l'ha girata per accendere l'auto, ma appena l'ha messa in moto, la macchina è esplosa dall'interno, come un palloncino. A bordo della Renault Clio c'erano due fidanzati, di 23 anni lei e 26 lui. Il boato è stato fortissimo, si è avvertito a chilometri di distanza. Lo scoppio si è verificato questa mattina a La Valletta Brianza, zona di Perego, sotto il porticato di un complesso residenziale a pochi metri dalla Statale Briantea Como – Bergamo. Si è temuto il peggio.

Sono stati immediatamente dirottati in posto i sanitari dell'autoinfermieristica di Areu con i volontari della Croce bianca di Merate e i vigili del fuoco, sia dal comando provinciale di Lecco, sia dal distaccamento di volontari di Merate, mentre da Bresso sono decollati i soccorritori dell'eliambulanza di Milano, atterrati poi in un fazzoletto di terra a poca distanza. L'intera area è stata cinturata, per paura di altre deflagrazioni.

Fortunatamente nessuno dei due giovani ha riportato ferite gravi. Non è chiaro cosa abbia innescato l'esplosione, si presume un guasto meccanico. L'utilitaria è pressoché nuova, è stata immatricolata da un anno o poco più. E' inoltre alimentata a benzina, non a metano che magari avrebbe potuto giustificare un botto simile. Lo scoppio ha divelto le portiere e deformato l'abitacolo. La Clio è stata sequestrata per ulteriori accertamenti. “Mai visto nulla del genere – raccontano i testimoni -. L'esplosione è stata fortissima, sembrava quella di una bomba”