Monsignor Delpini manda in missione mille giovani lombardi a Lisbona

Seimila giovani lombardi che ad agosto parteciperanno alla Giornata mondiale della gioventù a Lisbona, quest’oggi a Lecco ricevono il mandato missionario dall’arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini. Sono 5.200 giovani di parrocchie e oratori e 700 di movimenti, istituti missionari o congregazioni religiose, più i ragazzi che quest’estate parteciperanno ai cantieri della solidarietà di Caritas Ambrosiana, saranno impegnati in attività di servizio in ambito sportivo con il Centro sportivo italiano o partiranno per una esperienza missionaria. Il momento clou è alle 21, con l’arcivescovo a bordo di una "lucia", la tipica imbarcazione lecchese che evoca la protagonista dei Promessi sposi, per guidare una veglia di preghiera. Poco prima della veglia il campione olimpico Antonio Rossi approda in canoa sul lungolago per accendere una fiaccola simbolo di luce e pace. In programma ci sono anche molte altre attività: laboratori, workshop, incontri e testimonianze, mentre al Politecnico i giovani possono dialogare con il poeta e scrittore Daniele Mencarelli.