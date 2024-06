Missaglia, picchia più volte la moglie e il figlio piccolo: arrestato padre violento

Missaglia (Lecco), 15 giugno 2024 – Tre anni di carcere per il marito e padre violento. I carabinieri di Casatenovo hanno arrestato un italiano di 45 anni di Missaglia che è stato condannato in primo grado a tre anni di reclusione per maltrattamenti in famiglia e lesioni. Dopo la condanna, i magistrati dell’Ufficio esecuzioni penali del tribunale di Lecco hanno firmato contro di lui un mandato di cattura. Ora è in prigione a Pescarenico.

Il quarantacinquenne ha sempre negato tutto, ma è stato accertato che in più occasione ha alzato le mani sia contro la moglie, sia contro suo figlio, un ragazzino delle elementari. Dopo che la moglie lo aveva denunciato, alcune volontarie di un’associazione anti-violenza avevano portato lei e il figlio in un rifugio protetto.