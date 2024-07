Missaglia, cade da una scala sul ballatoio: grave muratore

Missaglia (Lecco), 21 luglio 2024 – Un muratore di 58 anni è precipitato da scalettina sul ballatoio fuori dalla porta di casa, cadendo al suolo. L'infortunio si è verificato nel pomeriggio di oggi a a Maresso, frazione di Missaglia, in un vecchio complesso residenziale. Il 58enne, che abita a Besana Brianza, stava effettuando alcuni lavori edili all'interno di un appartamento di sua proprietà. Era sul ballatoio, sopra una tettoia, ha perso l'equilibrio ed è precipitato di sotto, da diversi metri d'altezza.

È atterrato al suolo malamente. Lo hanno soccorso i sanitari dell'autoinfermieristica di Areu con i volontari della Croce bianca di Merate. Le sue condizioni sono parse però da subito molto gravi, per questo sono stati mobilitati anche i soccorritori dell'eliambulanza di Milano atterrati nel campo sportivo del vicino oratorio. In posto pure i vigili del fuoco volontari del distaccamento di Merate. Dopo essere stato stabilizzato, il manovale è stato trasferito d'urgenza con il mezzo d'emergenza aereo in ospedale a Lecco in condizioni critiche.