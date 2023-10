Merate, videpoker illegali: sequestrate sei slot-machine. Multa da 6mila euro al gestore del bar

Merate (Lecco), 13 ottobre 2023 – Videopoker illegali al bar. Li hanno sequestrati i carabinieri a Merate insieme agli ispettori delle Dogane e dei Monopoli di Milano. Sono sei macchinette, che continuavano a funzionare e incassare sebbene avrebbero dovuto essere spente da più di un anno.

La concessione per utilizzarle era infatti scaduta a giugno del 2022. Carabinieri e ispettori, oltre alla 6 macchinette mangiasoldi, hanno sequestrato pure i soldi che c'erano nelle cassette degli apparecchi, circa 350 euro in contanti, tra spiccioli e banconote. Al locale del gestore è stata invece staccata una multa da 6mila euro di sanzione amministrativa. Si stima che in provincia di Lecco vengano spesi 300 milioni di euro in azzardo, più del 35% online. Oltre 500 persone sono in cura per ludopatie.