Merate premia l’impegno per gli altri. Le benemerenze civiche sono tre

Il medico di base in pensione, le volontarie che aiutano le donne vittime di violenza e la giovane mamma morta in montagna. Sono i tre prossimi nuovi Ambrogini d’oro di Merate. Il 7 dicembre, festa di Sant’Ambrogio, che è il patrono di Merate, verranno assegnate le benemerenze civiche, il massimo riconoscimento cittadino. Il medico da poco in pensione è Dario Perego, 70 anni, sindaco per due mandati, ex consigliere provinciale e ora consigliere comunale di minoranza: "Per il supporto e l’instancabile dedizione negli oltre 40 anni come medico di base e per il suo prezioso contributo alla comunità di Merate nei due mandati da sindaco", recita la motivazione. Le volontarie delle associazioni del coordinamento Ora Basta verranno premiate invece "per l’impegno incessante per affermare la centralità ed eguaglianza della donna nella società sapendo fare squadra e coinvolgendo una rete di associazioni e scuole del territorio". E poi Giulia Pozzebon, dolcissima mamma di due figli piccoli e pedagogista capace (originaria di Merate) che, durante l’estate del 2023, è morta all’età di 35 anni in seguito ad una caduta fatale sul Monte Limidaro, tra Piemonte e Canton Ticino. "Un tragico avvenimento non può fermare il germoglio piantato in questi anni da Giulia in prima persona a difesa delle donne migranti e dei più poveri", spiega commosso il perché del riconoscimento postumo il sindaco Mattia Salvioni, alla sua prima patronale in fascia tricolore. In memoria di Giulia, il marito, i genitori, gli amici e i colleghi hanno anche attivato un fondo per sostenere percorsi di formazione, studio proprio sulle tematiche delle migrazioni e di genere. Oltre agli Ambrogini d’oro verranno assegnati pure tre encomi: ai volontari civici, che si occupano di biblioteca, piedibus, lago di Sartirana e della mostra del Narciso di Caravaggio ancora in corso; i proprietari della Pasticceria Ravasi fondata nel 1840; i meccanici del Garage S.Carlo, attività che ha compiuto 70 anni.

La cerimonia appunto il 7 dicembre in auditorium comunale alle 16. Come da tradizione, al mattino alle 10, verrà celebrata la messa con i sacerdoti originari di Merate e naturalmente la fiera. D.D.S.