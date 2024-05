Merate, pensionato in bici contro il suv elettrico: morto Antonio Crippa, ex macellaio di 83 anni

Merate (Lecco), 4 maggio 2024 – Un pensionato è morto dopo un incidente in bicicletta. La vittima della strada è Antonio Crippa, ex macellaio di 83 anni di Merate. L'incidente è successo in viale Giuseppe Verdi, il principale collegamento di Merate.

L'incidente

L'83enne, che era in sella alla sua mountain bike, sembra che abbia improvvisamente attraversato la carreggiata, invadendo la corsia opposta. Dall'altra parte stava però arrivando un automobilista al volante di una Audi Q5 e-tron. Il conducente del mezzo elettrico non è riuscito a frenare né ad evitarlo. Nello scontro frontale ad avere la peggio è stato naturalmente il ciclista. L'anziano è stato sbalzato sul cofano del suv e poi contro il parabrezza, che ha sfondato con la testa, per ricadere infine esanime sull'asfalto.

I soccorsi

Antonio è soccorso dai sanitari dell'automedica di Areu e dai soccorritori volontari della Croce Bianca di Merate. Quando lo hanno raggiunto era in stato di incoscienza e respirava ancora, nonostante versasse in gravissime condizioni a causa del trauma cranico e delle altre lesioni che ha riportato nello scontro. Dopo essere stato stabilizzato. È stato trasferito d'urgenza in ambulanza all'ospedale San Gerardo di Monza. Poco dopo il suo ricovero tuttavia è morto.

Strada pericolosa

Due settimane prima in viale Giuseppe Verdi era stato investito un invalido di 55 anni e prima ancora una ragazza di 23 anni. Non si sono mai verificati così tanti incidente in breve tempo e soprattutto tanto gravi prima della cosiddetta riqualificazione del viale. Agli incroci sono stati eliminati gli impianti semaforici che sono stati rimpiazzati da rotatorie, sono stati aggiunti marciapiedi che hanno ristretto la carreggiata ed è stata cancellata la pista ciclabile che prima invece c'era, sebbene non protetta.