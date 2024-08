Merate, mamma e figlio morti lo stesso giorno alla stessa ora: addio a Maria e Antonio

Merate (Lecco), 14 agosto 2024 – Il feretro di mamma Maria sulla destra davanti all'altare, quello del figlio Antonio a sinistra, quello dell'una accanto a quello dell'altro. E vicino ad entrambe le bare Elena, smarrita, quasi incredula, per aver perso lo stesso giorno e alla stessa ora sia la madre sia il fratello. È stato celebrato quest'oggi il funerale di Maria Conti e Antonio Bonanomi, mamma di 86 e figlio di 57 anni che se ne sono andati nello stesso momento, lei mentre era ricoverata in una casa di riposo a Brivio, lui sprofondato in poltrona come se si fosse addormentato nell'appartamento dove abitava a Merate. “Mamma Maria e tuo fratello Antonio non ti faranno mancare aiuto e amore”, sono state le parole di don Fabrizio Valtolina, sacerdote originario di Merate che ha celebrato le esequie, rivolgendosi direttamente proprio a Elena.

È stata lei l'altro pomeriggio a trovare morto il fratello Antonio: lo stava cercando per avvisarlo che la loro mamma era mancata, ma lui non rispondeva, né alle telefonate, né ai messaggi e nemmeno al citofono. Lo aveva sentito solo un paio d'ore prima, per dirgli che le condizioni della madre erano peggiorate. Dopo l'estremo saluto, mamma Maria è stata accompagnata al cimitero, mentre il figlio Antonio ha proseguito l'ultimo viaggio per il tempio crematorio. Poi madre e figlio ritorneranno di nuovo insieme, l'una accanto all'altro, Per sempre.