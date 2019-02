© Riproduzione riservata

Merate (Lecco), 19 febbraio 2019 – L'automobilista ha perso il controllo dell'Audi che stava guidando, è uscito di strada finendo su un aiuola di un cordolo spartitraffico e ha terminato la corsa contro un palo. L'incidente si è verificato questa mattina, martedì, aL'INCIDENTE - Nello schianto, avvenuto lungo lanel tratto di via, sono rimaste ferite due persone,di. L'incidente si è verificato intorno alle 10, vicino al centro commerciale Auchan, Alla guida dell'Audi c'era il 68enne, accanto le sedeva la 63enne. I due si stavano per immettere sulla provinciale dal parcheggio del supermercato. L'impatto è stato molto violento e inizialmente si è temuto il peggio.I SOCCORSI - Sul posto sono intervenuti in forze i sanitari del 118 con i volontari della Croce bianca e dell'Avsa di Cornate d'Adda, l'Associazione volontari di soccorso e assistenza. Sono intervenuti pure i vigili del fuoco del distaccamento di volontari di Merate e gli agenti della Polizia locale. Dopo essere stati estratti dalle lamiere della macchina i due feriti sono stati trasferiti d'urgenza al vicino ospedale San Leopoldo Mandic.