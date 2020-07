Merate (Lecco), 30 luglio 2020 - I vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera in piazza Prinetti per mettere in sicurezza la torre, simbolo della città, dalla cui sommità si sono staccati alcuni calcinacci. L'intervento è stato chiesto dal prevosto, don Luigi Peraboni, che si è accorti della presenza dei detriti alla base della torre e ha immediatamente dato l'allarme per evitare danni ai pedoni.

L'area è stata transennata e i vigili del fuoco del distaccamento di Merate sono intervenuti con una autoscala salendo fino alla sommità della torre che è stata messa in sicurezza dopo un'ora di lavoro. Nei prossimi giorni proseguiranno i controlli sul monumento.