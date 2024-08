Scalata la parete vista solo in foto: la nuova impresa del Ragno di Lecco dopo 300 chilometri in kayak fra iceberg e orsi

“Siamo scesi ora, abbiamo scalato la parete”. Poche parole inviate attraverso il telefono satellitare da Matteo Della Bordella, lo scalatore dei Ragni di Lecco impegnato in una nuova spedizione esplorativa in Groenlandia. Con lui ci sono Silvan Schüpbach, Symon Welfringer e Alex Gammeter. I quattro hanno affrontato una traversata di 300 chilometri in kayak fra gli iceberg attraverso l’Oceano artico prima di raggiungere una zona praticamente sconosciuta. L’obiettivo era una grande parete vista solo in foto. Nei giorni scorsi il gruppo ha attaccato, dopo un incontro ravvicinato con un orso bianco. Dopo alcuni tentativi sono riusciti ad aprire una via di 1.200 metri e 35 tiri su alte difficoltà. Ora ripartiranno per il lungo viaggio di ritorno verso Tasiilaq. Altri trecento chilometri in kayak prima del rientro a casa.