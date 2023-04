Marito violento allontanato dalla moglie Picchia i carabinieri

Dopo vent’anni di maltrattamenti, aggressioni e violenze sessuali di cui è stata vittima, la moglie a settembre scorso aveva deciso di denunciarlo, ottenendo ora, una misura cautelare che imponeva all’uomo, 46 anni, di allontanarsi da casa. Ma mentre i carabinieri di Lurate Caccivio eseguivano il provvedimento, ieri mattina, ha dato ferocemente in escandescenze, minacciando e insultando la donna. È stato quindi arrestato in flagranza di reato, e portato in carcere. Dopo anni di difficile convivenza, caratterizzata anche dal rifiuto del marito di consegnare soldi per le spese quotidiane, a settembre scorso aveva deciso di denunciarlo. Fino a quel momento lo aveva sopportatoper non dare ai figli il dispiacere di veder allontanare il padre. Pa.Pi.