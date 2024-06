BERGAMO

Nella Bergamasca erano 46 i comuni con un solo candidato sindaco, un dato in crescita rispetto alle precedenti tornate elettorali. Tutti e 46 i comuni con una sola lista hanno raggiunto il quorum necessario per la validità della tornata elettorale. Ai candidati occorreva solo aspettare lo spoglio delle schede. Ecco un elenco dei sindaci eletti. A Moio de’ Calvi il primo cittadino e Alessandro Beretta con la lista civica Moio nel cuore con 109 voti su 175 elettori e 128 votanti. A Vedeseta conferma per Luca Locatelli della lista civica Per Vedeseta con 121 voti. A Cusio si conferma Andrea Paleni della lista civica Insieme per Cusio con 112 voti. Per Ornica vince Ambrogio Quarteroni con la lista civica Vivere a Ornica con 68 voti, a Piazzatorre il sindaco è Valeriano Bianchi con 181 voti. A Telgate confermato Fabrizio Sala, segretario provinciale della Lega. Restando in tema di Lega a Pontida Pierguido Vanalli ha perso il feudo della Lega: vince Davide Cantù della lista civica Viviamo insieme Pontida. A Fonteno vince Fabio Donda con la lista civica Il Basol insieme per migliorare con 316 voti. Ad Algua diventa primo cittadino Luigi Marconi di Uniti per Algua con 339 voti, a Corna Imagna confermato Lodovico Locatelli con la lista civica Valorizzare il territorio con 337 voti, a Torre de’ Roveri vince Matteo Francesco Lebbolo con la lista Indipendenti lista civica Torre de’ Roveri con 1167 voti, a Pedrengo è stata eletta Simona d’Alba con la civica “Uniti per il Cambiamento“, a Mornico al Serio eletto Eugenio Cerea che già domenica aveva superato il quorum, in Valle Seriana, a Gandellino Flora Fiorina è stata ufficialmente eletta dopo aver superato il quorum con 320 voti: era l’unica in corsa, a Premolo eletto Omar Seghezzi, a Onore quorum raggiunto per Ettore Schiavi, già sindaco facente funzione del piccolo comune da maggio 2023, dopo che il sindaco Michele Schiavi era stato eletto consigliere regionale. F.D.