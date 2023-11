Maratona Telethon al via. Ci saranno settanta tappe all’insegna della solidarietà

Tutti ai blocchi di partenza, la grande Maratona Telethon sta per cominciare. È un vero e proprio tour de force di 2 mesi e 70 tappe all’insegna della solidarietà e della ricerca. A dare il via alla corsa e tirare la lunga volata sono come sempre Renato Milani, presidente del Coordinamento provinciale lecchese di Telethon, e Gerolamo Fontana, guida dei volontari della Uildm, Unione italiana lotta alla distrofia muscolare. "Siamo arrivati al nostro 32° anno di raccolta fondi Telethon – spiegano -. La classica maratona si concluderà il 28 dicembre. Praticamente 60 giorni di maratona ed eventi in cui ci saranno più di 70 appuntamenti. Si aggiungono anche 12mila studenti di 55 scuole di ogni ordine grado che ascolteranno la lezione Telethon e soprattutto una lezione di solidarietà". Il 2023 potrebbe, purtroppo, essere l’anno della svolta: "Dopo tanti avanzamenti prodotti grazie alla ricerca sostenuta con le donazioni, abbiamo dovuto constatare che le malattie genetiche rare sono ancora orfane, al punto che terapie che hanno salvato vite in tutto il mondo rischiano di essere ritirate perché non sostenibili economicamente". La scelta, oltre che la sfida, è quella di mantenerle lo stesso sul mercato affinchè siano sempre disponibili per quanti ne hanno e avranno bisogno. "È una sfida enorme – proseguono i due campioni della Maratona Telethon -. Senza Telethon e senza l’aiuto di tutte le malattie genetiche rare non sarebbero nemmeno considerate. La rarità di una malattia non può giustificare disinteresse".

Ad oggi in provincia di Lecco sono stati raccolti oltre 5 milioni durante le maratone Telethon.

Daniele De Salvo