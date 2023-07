Bollywood sul lago di Como: tra Mandello e Varenna le riprese di un film d’amore

Lecco, 1 luglio 2023 – Ciak si gira! Terminato il lockdown da Covid e cessata l’emergenza sanitaria per la pandemia, dopo le star di Hollywood, su quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno, sbarcano di nuovo i registi e i divi di Bollywood.

In questi giorni Lecco, Mandello e Varenna, la piccola perla del Lario, sono diventate il set delle riprese per un film indiano. Nella terra dei Promessi sposi non può che essere una storia d’amore dal lieto fine assicurato. Non mancano però riferimenti all’alta sartoria e alla creatività made in Italy, né contaminazioni contemporanee alla House of Gucci, il capolavoro girato nel 2021 sempre sulle sponde del Lario dal maestro Ridley Scott, valso nomination e critiche strapositive alla protagonista Lady Gaga.

Il film in produzione si intitola Vibe Teri Meri. "Racconta di un ragazzo indiano che studia fashion in Italia e apre una maison di moda. Durante uno shooting fra Lecco, Varenna e Bellano si innamora di una modella. I due si sposano e hanno un figlio. Poi la loro relazione si interrompe, ma sarà proprio grazie al loro figlio che i due ritorneranno insieme a formare una famiglia" spiega Ali Sajjad, il producer executive del film.

A Bollywood è uno di quelli che contano e ha contribuito parecchio a sdoganare il lago di Como in India. Già nel 2018 aveva sfruttato i paesaggi da favola del lago e delle montagne di Lecco come location per pellicole cinematrografiche e videoclip: Zoom ad esempio, in cui è stato immortalato pure il Matitone, il campanile della basilica di San Nicolò; oppure Made in India, un video da milioni di visualizzazioni.

Il regista di Vibe Teri Meri è Krishna Lal, molto affermato nel suo Paese, mentre il direttore della fotografia è Yakup Alhol e il produttore, che ha deciso di investire sul lago, è Sharoz Ali Khan.

Fanno parte del cast anche il produttore esecutivo Francesco Pace, l’aiuto regista di casa Kasra Asgari di origini iraniane e il giovane attore lecchese Luca Perego come comparsa. "Sono molto soddisfatto del lavoro svolto e ringrazio i comuni di Lecco, Mandello, Varenna e Bellano per la collaborazione" commenta Paolo Cagnotto, responsabile della Lecco Film Commission.

Grazie a Bollywood che approda sul lago di Como, sono sempre di più i turisti indiani sul Lario, così come successo per gli americani quando sono stati girati L’attacco dei cloni (2002), Ocean’s Twelve (2004), Casinò Royale (2006), L’ombra del sospetto (2008) e tanti altri film a stelle e strisce, fino alla pellicola che ripercorre la saga dei Gucci (2021). E ora buio in sala, il film sta per iniziare.