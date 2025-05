Mandello, si riparte con le risse tra giovani sul lungolago. Un 18enne spacca il naso a bastonate a un coetaneo

Mandello del Lario (Lecco) – Torna la violenza in riva al lago di Como. Dopo la pausa invernale, questo pomeriggio alcuni giovanissimi si sono picchiati sul lungolago a Mandello del Lario.

La rissa

Ad avere la peggio un ragazzo di 18 anni a cui un coetaneo ha spaccato il naso a bastonate. Entrambi sono della zona. Il 18enne rimasto a terra è stato soccorso dai volontari del Soccorso degli alpini di Mandello e trasferito in ospedale a Lecco, il volto era una maschera di sangue. A innescare la rissa sembra sia stata una parola di troppo: prima le minacce e gli insulti, poi gli spintoni; uno ha afferrato un pezzo di legno e ha colpito l'avversario in faccia. Gli altri amici li hanno divisi impedendo che la situazione degenerasse ulteriormente. Poi sono arrivati anche gli agenti della Polizia locale e i carabinieri. È successo nei giardini a lago di Mandello, affollati di mandellesi e turisti giovani e meno giovani.

Il sindaco

“Siamo alle solite, punto e da capo nella stessa situazione dell'anno scorso”, il commento amareggiato del sindaco Riccado Fasoli. Già l'anno scorso a Mandello avevano dovuto fare i conti con continue risse, aggressioni, vandalismi. Il timore è quindi che quanto successo sia solo il preludio di una bella stagione rovente, non per il meteo ma sul versante della sicurezza, anzi dell'insicurezza. Per scongiurare il peggio, i servizi di controllo e i pattugliamenti sono stati aumentati. Spesso però basta proprio un nulla per scatenare la violenza di qualcuno, come avvenuto oggi. Il sindaco chiede ai cittadini di non voltarsi dall'altra parte e di non fare finta di nulla, ma di denunciare simili episodi.