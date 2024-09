Maltempo sul lago di Como, una frana travolge la Sp 72: interrotta la provinciale

Varenna (Lecco), 5 settembre 2024 – La Sp 72 del lago di Como è bloccata e interrotta. Un'altra frana si è abbattuta sulla provinciale rivierasca che costeggia la sponda orientale del Lario. Lo smottamento si è verificato questa sera, intorno alle 20.30, tra Perledo e Varenna. È stato innescato dal maltempo e dalla pioggia che ha sferzato la Lombardia. Dalla parete che sovrasta la strada si sono staccati lastroni di roccia, blocchi di pietra e macigni, che hanno trascinato verso valle anche terra e alberi.

La frana sulla Sp 72

I detriti hanno travolto e divelto le reti paramassi installate in quel punto, proprio perché ritenuto un versante instabile. Non si registrano feriti, né il coinvolgimento di automobilisti in transito o passanti. In posto sono intervenuti per primi i vigili del fuoco volontari del distaccamento di Bellano e i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco. Il tratto di Sp 72 al momento risulta interdetto al transito e il collegamento in centro Lario interrotto. Lo resterà fino a quando i geologi non effettueranno un sopralluogo per valutare la portata del dissesto e se sussista il pericolo di altri crolli, non verranno rimossi i detriti e non saranno ripristinate le barriere di sicurezza. Potrebbe volerci tempo. L'alternativa più agevole per aggirare l'interruzione è la Statale 36. È solo l'ultimo di una lunghissima serie di dissesti idrogeologici che periodicamente investe la provinciale del lago di Como, che era la ex Statale prima della costruzione della 36.