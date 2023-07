Maltempo all’Ippokampo Il maneggio è inagibile

Ancora danni nel Bresciano a causa della pioggia, della grandine e del vento. Tra le strutture colpite dal maltempo, il maneggio Ippokampo Stable di Borgosatollo. La scuderia è inagibile ma tutti gli animali sono salvi. Sono stati trasferiti da colleghi che hanno messo a disposizione stalli sicuri e confortevoli. La titolare Giulia Pulcini ha visto in pochi minuti spazzare via anni e anni di duro lavoro e sacrifici, ma è comunque serena perché nessun animale o umano è rimasto ferito. "I danni alla scuderia sono ingentissimi – dice Pulcini – Spero di non essere abbandonata dalle istituzioni per poter rialzare al più presto la testa e ricominciare la mia attività di istruttrice di equitazione e dare al contempo ricovero agli animali maltrattati". In questo periodo gli animali adottati da Pulcini, tra cui diversi pony e cavalli tutti provenienti da situazioni critiche, non erano nel maneggio perché la titolare avrebbe dovuto assentarsi per un periodo. "Per ora non si può neppure entrare, poiché i vigili del fuoco hanno apposto i sigilli che dichiarano l’inagibilità totale. Ma non appena sarà possibile, accetterò tutto l’aiuto che riuscirò a trovare".

Mi.Pr.