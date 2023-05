Madre cade e muore Ora la Procura indaga per omicidio

La Procura di Brescia ha aperto un fascicolo per omicidio sulla caduta fatale per una mamma di 31 anni. Nessuno è indagato. Oggi sul corpo della vittima, di nazionalità indiana come il congiunto, residente in via Sorbana a Brescia e madre di due bimbe, sarà eseguita l’autopsia. Un passaggio chiave per capire di più su quanto accaduto. La signora è morta in ospedale nella notte tra giovedì e venerdì. È caduta dal balcone di casa (nella foto) nel pomeriggio di giovedì, attorno alle 16.30. Era nel suo appartamento con il resto della famiglia quando ha detto al marito di sentirsi poco bene e di sentire dei giramenti di testa. Così è uscita sul terrazzino per prendere un po’ d’aria. A quel punto, secondo la prima valutazione dei fatti, ancora da chiarire completamente, la straniera ha perso l’equilibrio ed è precipitata a terra, nel cortile dietro lo stabile. Il marito ha riferito alle forze dell’ordine che la trentunenne era preoccupata e lo aveva manifestato anche parlando al telefono con i parenti in India.

Il parapetto è alto solo 90 centimetri. I vicini, resisi conto della tragedia, hanno immediatamente chiamato il numero unico 112. Gli operatori della centrale operativa di Brescia hanno contattato Soreu Alpina che ha inviato un’ambulanza del 118 che l’ha portata in ospedale, dove purtroppo è spirata. Resta solo da capire se effettivamente la giovane mamma abbia avuto un malore e se sì, di che tipo. Sembra fosse in buona salute, arrivata poco tempo fa dalla terra d’origine per ricongiungimento famigliare. Al momento nessuna colpa è attribuita a famigliari e conoscenti. È morto anche l’uomo di 74 anni che martedì scorso è caduto dal tetto di casa sua a Castrezzato. Luigi Sbardellati, che viveva in via Campagna, stava provando a sistemare delle tegole che si erano spostate a causa del maltempo. Sbardellati, probabilmente, ha messo un piede in fallo, facendo un volo di oltre sette metri. Ha riportato fratture e lesioni al torace e profonde ferite al volto. Gli operatori del 118, giunti in ambulanza e in elicottero, hanno immediatamente capito che la situazione era drammatica. Nella notte di eri è stata dichiarata la morte celebrale del pensionato. Poi è stato ufficializzato il decesso. L’uomo era un donatore di organi.

Milla Prandelli