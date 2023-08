Lungolago d’oro di Lecco: il record oltre 150mila turisti, lombardi in testa

Il lungolago di Lecco è il più amato dai turisti. La città dei Promessi sposi è stata la metà prescelta da quasi 150mila turisti che hanno trascorso almeno una notte in città e alloggiato in una delle 163 strutture ricettive regolari. Nemmeno Varenna, la perla del Lario, con le sue 95 mila presenze, richiama così tanti visitatori. Lecco piace soprattutto ai lombardi, che hanno fatto registrare poco meno di 15mila presenze, ma l’adorano anche i tedeschi con 14mila presenze e i polacchi con poco meno di 9mila. Seguono gli americani, gli inglesi, gli spagnoli, i francesi, gli olandesi e i piemontesi.

Il mese più gettonato è agosto e, in generale, il periodo estivo, ma sono quasi da tutto esaurito pure maggio, settembre e ottobre. Lo rivelano i dati sui flussi e le provenienze turistiche pubblicati sul portale di Regione Lombardia. "Lecco è davvero piena di turisti - conferma il sindaco Mauro Gattinoni -. Basta passeggiare per le strade del centro per incrociare australiani, francesi, americani, tedeschi, inglesi, spagnoli, latinoamericani e tanti altri. Vogliamo aprirci al mondo e per questo, come Comune, stiamo facendo la nostra parte: l’Ostello con 120 posti letto è la maggiore struttura ricettiva in città, sta lavorando bene il dehors-ciclofficina di Pescarenico, abbiamo distribuito 200mila euro per le attività commerciali. Anche l’Infopoint si è evoluto per una sempre migliore accoglienza". E per il futuro sono già in programma la riqualificazione degli impianti della funivia per Erna a quella del Lungolago, la valorizzazione degli spazi di cultura, la piattaforma per gli sport acquatici alle Caviate e il raddoppio della ciclabile di Rivabella.

«Vogliamo crescere e candidarci a meta preferita per l’outdoor", è l’ambizione del primo cittadino. Nel progetto sono coinvolti pure gli operatori del terzo settore dell’Impresa Sociale Girasole in cordata con i colleghi del Consorzio Consolida, la coop sociale Sineresi, coop Larius e l’onlus Betania, che affiancheranno gli incaricati comunali, con un occhio rivolto anche alle Olimpiadi invernali. "I dati sulla crescita delle presenze turistiche sono in crescita in tutta la provincia – spiega Giovanni Cattaneo, assessore all’Attrattività territoriale –. Per questo abbiamo scelto di investire un milione di euro per il triennio puntando sul capitale umano".