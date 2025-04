Lingua dei segni. Lezioni gratuite grazie alla Provincia

Dieci lezioni e trenta ore di scuola per imparare la lingua italiana dei segni e parlare con i sordi. La Provincia di Lecco, nell’ambito del Piano provinciale per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, promuove un corso di Lis, la lingua italiana dei segni. In cattedra ci saranno gli esperti dell’Ente nazionale sordi Ets Aps. L’obiettivo è migliorare l’inclusione sociale delle persone sorde e di sensibilizzare le persone che invece ci sentono all’apprendimento e all’uso della Lis, fondamentale per favorire una comunicazione efficace e inclusiva. Il corso è gratuito: 30 ore la durata complessiva, suddivise in 10 incontri di 3 ore ciascuno. Si comincia l’8 maggio.