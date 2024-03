Lierna, frana vicino alla Statale 36: massi bloccati dalle reti di protezione

Lierna (Lecco), 23 marzo 2024 – Una frana si è staccata dal versante roccioso che sovrasta la Statale 36. Lo smottamento si è verificato all'altezza di Lierna, a ridosso appunto della 36. Dalla parete sono crollati alcuni massi, che non hanno comunque raggiunto la strada sottostante.

Risulta che pietre e detriti siano stati bloccati e imbrigliati dalle reti e dalle barriere paramassi installate proprio a protezione della Statale 36.

Per valutare la situazione direttamente sul posto sono stati mobilitati i vigili del fuoco della squadra Saf specializzati in interventi speleo alpino fluviali. Da Malpensa sono inoltre decollati i Draghi lombardi del 115 per una ricognizione aerea in elicottero.

Non si esclude che possano essere effettuati altri sopralluoghi da parte dei geologi della Provincia di Lecco e dai tecnici di Anasa.

Al momento la situazione pare sia sotto controllo e non destare particolari preoccupazioni.