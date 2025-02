Leuci, il nuovo quartiere. Al vaglio la proposta per la rigenerazione

Fiat lux all’ex fabbrica dismessa di lampadine di Lecco. Ma non subito, ci vorrà ancora tempo per le scartoffie. L’ex stabilimento della Leuci diventerà un nuovo quartiere di Lecco. Verrà trasformato in abitazioni, in un supermercato di alimentari, in un museo e ospiterà anche servizi socio-sanitari. È stato approvato in giunta comunale l’atto di indirizzo per la rigenerazione urbana dell’ex Leuci, l’ex fabbrica di lampadine di Lecco dove per quasi un secolo hanno lavorato centinaia di operati e impiegati, alcuni dei quali si sono anche ammalati e sono morti per mesotelioma a causa delle fibre di amianto di cui erano intessuti sia gli impianti sia le divise di sicurezza. La Leuci è stata fondata nel 1919, ma allo scoccare della mezzanotte del 31 dicembre 2013 le luci sono state spende definitivamente. Avrebbe dovuto diventare una cittadella della luce, invece sarà un piccolo rione residenziale.

"La proposta di massima di piano attuativo di iniziativa privata prevede la riqualificazione dell’area ex Leuci tramite la realizzazione di un nuovo edificio a destinazione residenziale, libera, nonché una media struttura di vendita alimentare, previa demolizione di parte degli edifici dell’ex complesso produttivo oltre alla conservazione degli edifici sottoposti a vincolo diretto, in cui è previsto l’insediamento di destinazioni socio-sanitarie e di un museo", si legge nella delibera. E poi ancora: oltre 3mila metri quadri di parcheggi, marciapiedi, strade interne; altri 6mila di verde pubblico attrezzato; una rotatoria. A presentare la proposta sono stati i proprietari, cioè gli immobiliaristi della italo-elvetica Lario Real Estate, che si sono aggiudicati all’asta l’intero comparto di 20mila mq per poco più di 3 milione e mezzo di euro alla fine del 2019, proprio quando la Leuci avrebbe compiuto 100 anni. "Rispetto alla riqualificazione dell’area ex Leuci e al suo iter formale, il 4 febbraio 2025, i proprietari hanno depositato un nuova proposta progettuale, in variante al Pgt – spiegano dal Comune di Lecco -. La nuova proposta è attualmente al vaglio tecnico; successivamente verrà sottoposta, come da normativa vigente, all’attenzione dei consiglieri comunali, cui spetta la competenza in materia di adozione e approvazione del piano attuativo, nonché della relativa variante puntuale al Pgt vigente".