Lecco, vittoria dopo due mesi. Ottimo esordio di Valente

Il Lecco supera 2-1 la Pro Vercelli e conquista tre punti importanti in chiave salvezza. La cura Valente, subentrato in settimana a Volpe, funziona e il Lecco, dopo due mesi, ritorna a regalare una gioia ai suoi tifosi.

Nei primi minuti meglio gli ospiti che al 6’ vanno vicini al gol con un colpo di testa di Comi appena a lato. Al 16’ lo stesso attaccante dei piemontesi anticipa tutti e impegna Furlan. Al 25’ però è il Lecco a passare in vantaggio. Kritta va via sulla sinistra e crossa al centro, Rizzo in uscita respinge sulla testa di De Marino e la sfera finisce in rete per il più classico degli autogol.

La ripresa si apre con il raddoppio dei lariani ad opera di Sipos (9° gol stagionale). Passano pochi minuti e al 18’ la Pro Vercelli accorcia le distanze. Cross dalla sinistra di Iotti, gran sponda di testa di Comi e Rutigliano di prima intenzione manda la sfera dentro.

-PRO VERCELLI 2-1 (1-0) Marcatori: 25’ pt De Marino (P) aut., 11’ st Sipos (L), 18’ st Rutigliano (P). Fulvio D’Eri