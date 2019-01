© Riproduzione riservata

Lecco, 12 gennaio 2019 – “Tanti auguri nonna Rosina”, come recita la scritta sulla sua torta della festa di compleanno che la nipote Alba, che di anni ne ha 63 in meno, ha postato in rete . Perché in fondo, con i suoi, la decanaè come se fosse un poco la nonna di tutti i lecchesi. Classe 1911, originaria della provincia di Catania in Sicilia, ma da tempo residente in città sulle sponde del lago, ha compiuto 108 anni quest'oggi, sabato 12 gennaio, festeggiata da tutti i suoi familiari. Oltre ad essere tra le più longeve in provincia di Lecco, il suo nome compare pure nella lista degli supercentenari d'Italia. Risulta essere tra le 109 persone più anziane in assoluto del Belpaese e tra le 62 che hanno 108 anni. Tra loro c'è anche un'altra lecchese, in poco più grande, sebbene solo di qualche mese, ovvero la signorae che è ospite agli Istituti riuniti Airoldi e Muzzi.