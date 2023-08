Lecco-Milano più moderna Tratta per Sondrio ultimata Si prosegue verso Tirano

Il treno diretto ai cancelletti di partenza delle Olimpiadi invernali di Milano–Cortina 2026 continua la sua lunga marcia. Quest’estate sono stati eseguiti diversi lavori di manutenzione straordinaria e potenziamento della linea Milano–Lecco proprio in vista dell’appuntamento con i Giochi a cinque cerchi in programma tra meno di trenta mesi anche in Valtellina a Bormio e Livigno. Proseguono inoltre fino al 10 settembre i lavori di rinnovo dei binari e degli impianti di trazione elettrica tra le stazioni di Sondrio e di Tirano, dei deviatoi, cioè gli scambi, nella stazione di Tirano e di restyling della stazione di Tresenda e del primo marciapiede della stazione di Morbegno. Da Rfi sono stati stanziati 35 milioni di euro. Ma anche pendolari e turisti hanno dovuto pagare un biglietto salatissimo e ancora stanno continuando a pagarlo per consentire gli interventi di miglioramento e potenziamento della linea ferroviaria: la chiusura della tratta per tre mesi e l’utilizzo di bus al posto di treni.

Sono stati eseguiti lavori pure sulla Como–Lecco, nelle tratte tra Albate e Molteno e tra Molteno e Lecco. Sono stati realizzati sottopassi e pensiline a Oggiono e a Molteno. Sono stati inoltre adeguati allo standard europeo i marciapiedi delle banchine della stazione di Molteno: sono stati alzati per permettere una più agevole salita e discesa dei passeggeri, specialmente dei viaggiatori a mobilità ridotta o in carrozzina.

Complessivamente le opere sono costate altri 20 milioni di euro. Sono stati eseguiti lavori pure sulla linea Pavia–Casalpusterlengo con una spesa di 33 milioni per sostituire i binari e massicciata. D.D.S.