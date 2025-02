Lecco, legionella in ospedale: chiuse le docce dei dipendenti

Lecco, 8 luglio 2017 – Legionella in ospedale a Lecco. Durante i periodici controlli degli impianti idraulici e di condizionamento dell'Alessandro Manzoni sono state riscontrate concentrazioni di legionella superiori alla norma in alcune zone del presidio sanitario.

In particolare la presenza eccessiva del batterio è stata riscontrata nelle docce degli spogliatoi della cosiddetta palazzina tecnica, utilizzate soprattutto dai dipendenti dell'impresa che si occupa delle pulizie, dove un tempo si trovava la lavanderia. I responsabili del nosocomio cittadino hanno immediatamente vietato l'accesso ai servizi per poter compiere la disinfestazione e la sanificazione degli ambienti in modo da evitare il rischio di possibili epidemie.

Una volta ultimato l'interno di bonifica le docce dei servizi igienici torneranno agibili.