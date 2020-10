Lecco, 19 ottobre 2020 - Eccola la nuova Giunta nel documento ufficiale (vedi foto) firmato in calce dal primo cittadino, Mauro Gattinoni, a ratificare l'accordo dopo giorni di trattative tra le diverse anime della coalizione. La nuova squadra verrà ufficializzata nella giornata di domani. Simona Piazza è l'unica superstite della giunta Brivio bis: viene confermata alla Cultura, e in più avrà le deleghe a Protezione civile e polizia locale. Il resto sono tutte new entry a cominciare da Maria Sacchi ai Lavori pubblici (più Patrimonio e Manutenzioni). Confermati anche i nomi già ampiamente circolati da giorni: Roberto Pietrobelli, ex segretario pd, guiderà il delicatissimo assessorato al Bilancio mentre all'avvocato Giuseppe Rusconi toccherà l'Urbanistica, infrastrutture ed edilizia privata.

Imprimatur ufficiale anhce per i rumors della scorsa settimana sugli altri dicasteri, tutti a nomi nuovi della politica. A cominciare da Renata Zuffi (Ambientalmente) che guiderà Ambiente Trasporti e, mobilità e Pari opportunità. Emanuele Manzoni (Con la Sinistra cambia Lecco) si occuperà di Servizi sociali e Politiche dell'integrazione. Gli ultimi tre nomi arrivano da Fattore Lecco, la civica che ha sostenuto direttamente Gattinoni. E anche in questo caso si tratta di giovani alla prima, vera esperienza in politica attiva: Alesssandra Durante (Famiglia, giovani e comunicazione), Emanuele Torri (Educazione e Sport) e Giovanni Cattaneo (Attrattività territoriale), che sarà al timone di un assessorato trasversale che avrà il compito di sviluppare attvità commerciali, lago, montagna in chiave turistica.

Non strappano la riconferma invece Roberto Nigriello, assessore allo Sport uscente e il collega Riccardo Mariani che aveva retto i Servizi sociali.