Lecco, 5 giugno 2019 – In occasione del 205° annuale di fondazione dell'Arma, il comandante provinciale colonnello Pasquale Del Gaudio ha premiato quest'oggi i carabinieri che si sono distinti in particolari operazioni di servizio.



ENCOMIO SEMPLICE – E' stato attribuito un encomio semplici da parte del comandante della Legione Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta” al maggiore Alessio Zanella, comandante della compagnia di Lecco, già comandante di sezione di Nucleo investigativo del comando provinciale di Torino, perché ha partecipato direttamente tra il settembre 2016 e il marzo 2017 alle operazioni e all'arresto di cinque pericolosi pregiudicati responsabili di rapine a commercianti piemontesi



ENCOMIO SEMPLICE – Un encomio semplice da parte del comandante della Legione Carabinieri “Lombardia” è stato riconosciuti al maresciallo capo Antonio Piredda e all'appuntato scelto Davide Suman del Nucelo operativo dell'Aliquota operativa e radiomobile della comapgnia di Merate per aver contribuito ad arrestare sei rapinatori tra marzo 2017 e maggio 2018 entrati in azione tra le province di Lecco e di Monza.



ENCOMIO SEMPLICE – Un encomio semplice da parte del comandante della Legione Carabinieri “Lombardia” è stato concesso al maresciallo maggiore Vincenzo Valenza comandante della stazione dei carabinieri di Brivio e all'appuntato scelto Ivan Rizzotti perché, quando erano di servizio al Nucleo investigativo di Monza, tra il novembre 2015 e il luglio 2016, hanno arrestato 29 ricercati di cinque gruppi criminali diversi, per furti, rapine, armi e droga.



ELOGIO – Il comandante provinciale dei carabinieri di Lecco ha concesso un elogio al luogotenente Davide Cogoini, al maresciallo Sara Franscisca e al brigadiere capo Roberto Mura del Nucleo Investigativo del Reparto operativo di Lecco e al vicebrigadiere Marco Schiavo della stazione di Costa Masnaga perché, tra settembre 2018 e febbraio 2019 hanno partecipato a un'operazione contro due estorsori che hanno costretto il cliente di una prostituta a consegnare 10mila euro.



ELOGIO – Un elogio è stato attribuito anche al brigadiere capo Gaetano Lodato e all'appuntato scelto Massimo Galbusera della sezione Radiomobile della compagnia di Lecco per aver arrestato lo scorso settembre a Lecco due cittadini stranieri pregiudicati per furto.



ELOGIO – Un elogio è stato assegnato poi all'appuntato Giuseppe Arcilesi della stazione di Cremella che a gennaio ha arrestato a Barzago dopo un inseguimento un corriere della droga albanese trovato in possesso di un chilo di cocaina.



ELOGIO – Ha ricevuto un elogio pure l'appuntato scelto dell’Ufficio Comando provinciale, perché da settembre 2016 ad oggi ha fornito un concreto e determinante contributo per risolvere complesse problematiche logistiche ed infrastrutturali.



La cerimonia, molto sobria, si è svolta nella sede di via Carlo Alberto, alla presenza del prefetto Michele Formiglio, dei rappresentanti istituzionali, dei vertici provinciali delle forze dell'ordine e dei rappresentanti delle varie componenti dell’Arma



L'ANNUALE DELL'ARMA - Dal 1920 la tradizionale celebrazione accomuna due fatti significativi per la Benemerita: la genesi dei carabinieri con le Regie Patenti del 13 luglio 1814 e la data di attribuzione della prima Medaglia d’Oro al Valor Militare alla Bandiera dell’Arma, il 5 giugno 1920, in ricordo del contributo fornito, in innumerevoli prove di coraggio ed attaccamento al dovere, dai militari della Benemerita di ogni ordine e grado nel corso della Grande guerra”. Da quel giorno gli episodi di coraggio dei militari dell’Arma si sono susseguiti negli anni ed

il medagliere dell’Arma dei carabinieri ne è dimostrazione.

IL COMANDO PROVINCIA DI LECCO - Il Comando provinciale dei carabinieri di Lecco ha competenza sull’intera provincia e per l’assolvimento delle principali attività istituzionali. E' composto dal Reparto Operativo, che inquadra il Nucleo investigativo ed il Nucleo informativo, dalle compagnie dei carabinieri di Lecco e di Merate, da 15 comandi di stazione a Lecco, Bellano, Brivio, Calolziocorte, Casargo, Casatenovo, Colico, Costa Masnaga, Cremella, Introbio, Mandello del Lario, Oggiono, Olginate e Valmadrera. Al Comando provinciale sono sinergicamente vicini il Gruppo Forestale, con le stazioni di Lecco, Barzio, Dervio e Margno, il Nucleo di ispettorato del lavoro, la sezione di Polizia giudiziaria in Procura e il Nucleo cinofili di Casatenovo, che ha competenza territoriale anche sulle altre province della Regione Lombardia.



Nel corso della cerimonia è stato tracciato il bilancio di un anno di attività dei reparti dipendenti, caratterizzato dal capillare controllo del territorio, condotto con il severo impegno di sempre, con particolare attenzione ai servizi di “prossimità” ed all’attività prettamente repressiva. Dopo la lettura del messaggio augurale del Presidente della Repubblica e dell’ordine del giorno del comandante generale dell’Arma ha preso la parola il comandante provinciale colonnello Pasquale Del Gaudio che ha elogiato i propri carabinieri che hanno proceduto per oltre l’86% dei reati complessivamente perseguiti in provincia.



I SALUTI – Il prossimo anno il colonnello Pasquale Del Gaudio non celebrerà l'annuale dell'Arma a Lecco, perché il suo mandato sta volgendo al termine ed è stato destinato ad altra sede. Lo stesso vale per il maggiore Roberto De Paoli, comandante della compagnia di Merate, che tra alcuni mesi si trasferirà a Vercelli.