In giro di notte in auto con tutti gli strumenti del perfetto scassinatore. Per questo la polizia di Lecco ha denunciato un 35enne italiano con parecchi precedenti per reati contro il patrimonio: possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli, un palanchino in ferro, due martelli ed alcune chiavi inglesi. Lo hanno fermato l’altra sera insieme ai colleghi del reparto Prevenzione crimine Lombardia durante un servizio di controllo anti-movida selvaggia tra il lungolago di Lecco e la provinciale Lariana a Malgrate. Complessivamente i poliziotti hanno identificato 46 persone e ispezionato 28 veicoli. Tra i fermati appunto c’è anche il 35enne che si sospetta si aggirasse in cerca di qualche appartamento o azienda da svaligiare. I controlli proseguiranno anche durante il wek end e settimana prossima. D.D.S.

