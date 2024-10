Lecco, farmaci salvavita bloccati nel traffico: intervento record dei poliziotti per portarli in ospedale

Lecco, 12 ottobre 2024 – Quei farmaci salvavita dovevano assolutamente arrivare in ospedale a Lecco entro mezzogiorno. Servivano a un malato oncologico per sottoporlo a radioterapia durante un intervento chirurgico urgente. Il fattorino incaricato della consegna è però rimasto intrappolato in coda in mezzo al traffico, a causa della chiusura della Statale 36. Non sarebbe mai arrivato in tempo a destinazione, ci avrebbe impiegato ore. Tutti gli agenti di pattuglia della polizia stradale erano impegnati altrove, per gestire l'emergenza viabilistica e non hanno potuto aiutarlo. Coordinati dai colleghi della sala operativa, sono così stati mobilitati i poliziotti di una pantera dalla Volanti, che hanno intercettato e agganciato l'autotrasportato, al volante di un furgone verde, sul lungolago. Nonostante la situazione viabilistica al collasso, gli agenti sono riusciti a farsi largo e aprire un varco nel traffico, azionando sirene e lampeggianti, oltre che a gesti. In soli sette minuti lo hanno così “scortato” a destinazione, dove i farmaci salvavita sono stati consegnati ai sanitari e a chirurghi del reparto di Medicina nucleare in tempo per l’operazione. “Anche questo è esserci sempre, come recita il nostro motto”, commentano soddisfatti dalla polizia.