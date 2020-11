Lecco, 07 novembre 2020 – Il centrodestra non ci sta e presenta ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia di Milano per l’annullamento delle operazioni e degli atti del procedimento elettorale che hanno portato alla proclamazione a Sindaco del candidato del centrosinistra Mauro Gattinoni. "Un provvedimento necessario dopo un’attenta analisi della documentazione elettorale", scrivono in un comunicato congiunto le quattro liste di centrodestra che hanno sostenuto la candidatura di Peppino Ciresa, vittorioso al primo turno ma poi sconfitto al ballottaggio per soli 31 voti.

"Non potevamo esimerci nel richiedere una verifica della legittimità del procedimento seguito. La scelta di procedere in giudizio davanti alla giustizia amministrativa è una forma di rispetto della democrazia. Tanto dovevamo comunicare ai nostri elettori e a tutti gli elettori che credono nel valore di espressione del loro voto. Ringraziamo per l’attenzione e auguriamo buon lavoro ai giudici e agli avvocati, anche di controparte, che si dedicheranno a questa importante azione di verifica".