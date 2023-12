Lecco, due ristoranti chiusi e 60mila euro di sanzioni

Lecco, 14 dicembre 2023 – Due ristoranti sono stati chiusi per lavoro nero, al termine di controlli svolti dai carabinieri tra Lecco e Calolziocorte.

In tutto le verifiche hanno riguardato tre locali pubblici, che in due casi impiegavano lavoratori in nero. I carabinieri di Lecco sono intervenuti assieme al Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Brescia, e al Nucleo Ispettorato del Lavoro di Lecco. Sono state riscontrate violazioni contrattuali e igienico sanitarie, sfociate nelle due sospensioni di attività e in sanzioni per un totale di 60mila euro.

Gli accertamenti dei carabinieri si sono estesi ai due centri storici e alle stazioni ferroviarie, con l’identificazione di una trentina di giovani.