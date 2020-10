Lecco, 2 ottobre 2020 – Un tratto di ciclopedonale di Rivabella a Lecco è franato. A causa della pioggia battente un albero che cresceva a ridosso della ciclabile che costeggia il lago di Garlate è crollato, trascinandosi dietro anche una porzione di asfalto che ha divelto con le radici e aprendo un cratere fondo un metro e mezzo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale e gli stradini comunali che hanno delimitato e transennato l'area interessata dallo smottamento per vietare il passaggio e tenere lontani eventuali curiosi. Nessuno è rimasto coinvolto nel cedimento. Già in mattinata dalla prefettura avevano diramato un bollettino di massima allerta per il rischio di dissesti idrogeologici a causa del maltempo.

