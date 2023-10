Lecco, baby rapinatori seminano il panico in stazione: coetanei minacciati con un coltello

Lecco, 3 ottobre 2023 – Rapinatore a 13 anni. Il complice invece ne ha 14. Sabato mattina i due ragazzini hanno rapinato due 14enni vicino alla stazione ferroviaria di Lecco, in pieno giorno e in pieno centro. Li hanno sorpresi e aggrediti alle spalle e li hanno minacciati con un coltello. Il bottino? Venti euro in contanti. Le due vittime hanno poi chiesto aiuto agli operatori del 112.

I carabinieri del Nucleo radiomobile già di pattuglia hanno impiegato poco a identificare e rintracciare i due baby criminali sul piazzale di un centro commerciale, un'altra delle zone calde della città. Li avevano riconosciuti grazie alle indicazioni e alle descrizioni dei due coetanei che aveva assalito. Uno ha appunto 13 anni, è talmente piccolo che non è nemmeno imputabile. L'altro ne ha 14 ed è stato denunciato ai magistrati dellaProcura del Tribunale dei minorenni di Milano. Avevano ancora i soldi rubati in tasca. Sono stati portati in caserma e poi, una volta arrivati, i militari li hanno riaffidati ai genitori e rispediti a casa.