Lecco, rimprovera due ragazzi, 26nne aggredito a bottigliate

Lecco, 2 gennaio 2017 – Lecco violenta, come Roma, Napoli e Milano dei film polizieschi degli anni '70. Nel pomeriggio di oggi un 26enne è stato aggredito a bottigliate da due ragazzi. La sua “colpa” è stata quella di averli rimproverati e invitati a prestare maggiore attenzione perché lo avevano investito con un monopattino.

Tutto è successo poco dopo le 17.15 nella centrallissima via Giuseppe Bovara, dove il giovane è stato urtato da un ragazzo e una ragazza che correvano in monopattino. “State più attenti la prossima volta!”, li ha apostrofati. Tanto è bastato per scatenare la violenza dei due, che lo hanno picchiato con calci e pugni e ferito con i cocci di una bottiglia di vetro. La più aggressiva si è rivelata essere la ragazza, è stata lei a spaccargli la bottiglia in testa.

Alcuni passanti e commercianti hanno fortunatamente posto fine al pestaggio e allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri. I due aggressori non sono nemmeno scappati, si sono allontanati tranquillamente a piedi accomodandosi su una panchina del vicino lungolago, dove poi sono stati rintracciati e fermati.