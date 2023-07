Lecco, rischia di annegare per recuperare il pallone: 15enne salvato dai vigili del fuoco

Lecco, 19 luglio 2023 – Stava annegando per recuperare un pallone finito al largo nel lago. Un ragazzino di 15 anni è stato salvato dai vigili del fuoco della squadra nautica di Lecco. L'adolescente stava giocando in acqua con gli amici, nella zona vicino alla statua di San Nicolò patrono di Lecco.

La palla è finita lontano a causa di un tiro più forte del previsto, del vento e della corrente, perché in quel punto sfocia anche il fiume Gerenzone. Il 15enne si è tuffato per recuperarla, ma, dopo qualche bracciata, ha accusato i crampi e ha cominciato ad annaspare. Sono subito intervenuti i vigili del fuoco che stavano pattugliando il lago. Insieme ai suoi coetanei lo hanno trascinato a riva. Sul posto anche i volontari della Croce rossa. Il ragazzino ha bevuto acqua, che gli è finita pure nei polmoni, ma si è subito ripreso. I vigili del fuoco delle squadre nautiche del comando provincia di Lecco e del distaccamento di volontario di Bellano, sono operativi 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, con qualsiasi condizione meteo.

Gli altri interventi di soccorso

Sempre i vigili del fuoco delle squadre nautiche hanno salvato un giovane che si è buttato dal Ponte nuovo di Lecco. Quando lo hanno recuperato era praticamente morto, ma, in attesa dell'arrivo dei sanitari di Areu, gli hanno praticato le prime manovre rianimatorie, grazie alle quali il suo cuore ha ricominciato a battere e i suoi polmoni a respirare. Ora è ricoverato in gravissime condizioni in ospedale.

Deve ringraziare i soccorritori del 115 che lo hanno rimorchiato al sicuro pure un canoista rimasto in balia delle onde e delle improvvise raffiche di vento nel lago di Garlate. In seguito la squadra è stata deviata a soccorrere un canoista sorpreso dalle forti raffiche di vento che hanno improvvisamente colpito il lago di Garlate. E' stato recuperato pure un pattino senza nessuno a bordo finito alla deriva, naufragato contro gli scogli del lago a Malgrate.