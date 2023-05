Le Vele, 10 milioni di danni. Struttura inagibile

Almeno dieci milioni di euro e la quasi sicura necessità di abbattere la struttura andata a fuoco: la parte più vetusta del centro commerciale Le Vele di Desenzano del Grada, andata a fuoco alcuni giorni fa. Ancora i vigili del fuoco di Brescia non hanno capito come mai si sia sviluppato un rogo devastante. Sicuramente non centra la bombola gpl scoppiata a causa delle fiamme. Le ipotesi sono altre, non ancora chiarite. L’incendio ha distrutto circa 4mila metri di superfici e tutto il complesso è ora sotto sequestro poiché da valutare non vi sono solo le parti visibilmente danneggiate dal fuoco e dal calore, ma anche le palazzine vicine, come quella che ospita gli uffici e gli ambulatori di Asst del Garda e la palestra, che è stata completamente devastata.

Nei prossimi giorni sarà svolta un’attenta indagine tecnica che servirà a valutare la stabilità di tutto il complesso, ma anche il corretto funzionamento degli impianti elettrici, idrici e non solamente. Andrà anche valutato il sistema antincendio, che per il complesso le Vele era unico. Quando sarà possibile farlo funzionare potrà essere presa in esame la riapertura delle parti non eventualmente danneggiate. I Vigili del fuoco stanno ancora cercando possibili focolai, specie nel sotto tetto, che non può essere raggiunto dagli idranti. Il lavoro compiuto dai pompieri in queste ultime ore è stato davvero mastodontico, data l’estensione del rogo, che è divampato improvvisamente e in modo molto rapido. Da ormai quattro giorni sono costantemente presenti, attualmente per monitorare la situazione e riconoscere eventuali focolai e per cercare di ricostruire la vicenda. Ieri la struttura è stata visitata dai tecnici Enel e da alcuni ingegneri. Milla Prandelli