Le pagelle di Legambiente . Bandiera verde sulla Muggiasca

BELLANO

Sulla Muggiasca sventola bandiera verde. È il vessillo che gli attivisti di Legambiente consegnano a quanti puntano su sostenibilità e innovazione per salvare le montagne dallo spopolamento e dalla crisi ambientale. È stata piantata appunto anche in Muggiasca, per il Muu, il Museo del latte di Vendrogno a Bellano, paese su cui sventolano pure la bandiera arancione del Touring, blu per il lago, arancione per il turismo e rossa per i borghi d’Italia. Il Muu è un museo etnografico, in cui si raccontano la storia, le tradizioni e i costumi del luogo, con una particolare attenzione alle fasi della lavorazione del latte.

È solo un luogo della memoria del passato; grazie ai volontari che lo gestiscono è un luogo di cultura ed educazione sulla biodiversità, l’ambiente, il paesaggio. Gli ambientalisti di Legambiente in Lombardia hanno consegnato altre tre bandiere verdi. Una in Valchiavenna per sei realtà premiate per il recupero dell’agricoltura montana e la valorizzazione delle varietà agronomiche locali: la Comunità montana della Valchiavenna, l’Asfo di Piuro, il Consorzio forestale di Prata, l’associazione Amici della Val Codera, l’associazione Patate di Starleggia e Amici della patata di Starleggia, l’Asfo di Fraciscio Valchiavenna. Un’altra a Sondrio per i soci della Sev, Società economica valtellinese per i percorsi formativi Montagna 4.0. La terza per le azioni concrete di miglioramento della convivenza tra allevatori e grandi predatori, come lupi e orsi, attuate dagli esperti della coop sociale Eliante, gli ambientalisti di Wwf Bergamo e Brescia, i coltivatori e gli allevatori diretti di Coldiretti Bergamo e Brescia, i responsabili e i volontari del Parco Orobie Bergamasche. Le bandiere sono state consegnate durante l’ottavo Summit nazionale delle bandiere verde che si è svolto nei giorni scorsi a Chiavenna.

"Le bandiere verdi sono un richiamo all’emergenza della crisi climatica sull’arco alpino, ma nel frattempo rappresentano delle proposte e delle soluzioni concrete a questa emergenza", spiega Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente. Purtroppo c’è pure una bandiera nera: è per un progetto dei gestori degli impianti di sci Colere. Daniele De Salvo