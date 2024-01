Le amiche e colleghe: "Donna tosta ma tanto buona"

Tiziana Tozzo aveva 45 anni e abitava a Cantù. Dopo la separazione dal marito viveva con il figlio quattordicenne, al quale era legatissima. Lavorava come operaia in una grossa azienda del Comasco e le colleghe, come chiunque la conoscesse, la ricordano "sempre sorridente". Sono tante le amiche che ora la piangono, nella vita reale come sui social, dove nutriva diverse passioni: la cucina ma anche, proprio come Morgan Algeri, le moto. "Ricorderò sempre la ragazza dolce e solare che eri", scrive sul web una collega. Un’amica la descrive come "una donna tosta, ma tanto buona". Proprio sui social aveva da poco conosciuto Morgan Algeri. Risulta che non si fossero ancora visti di persona, come ricostruito dalla Squadra mobile di Como ascoltando familiari e amici. Sabato il primo incontro, lui arrivato dalla Bergamasca. Cena a Capiago Intimiano, passeggiata in città e alle 23 il ritorno alla macchina. In viale Geno la tragedia.