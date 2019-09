Lecco, 14 settembre 2019 – Cominciano lunedì i lavori per completare definitivamente il primo tratto della nuova pista ciclabile sul lago tra Lecco e Abbadia Lariana, inaugurato a metà aprile.



I LAVORI - Durante l'intervento verranno ultimato le finiture, posizionate le fioriere e sarò realizzato l'impianto di l’illuminazione verso la località Pradello, compreso il sottopasso alla Statale 36, come richiesto formalmente dal questore di Lecco Filippo Guglielmino a fine agosto, dopo l'assalto messo a segno da sette baby rapinatori contro tre giovani proprio sulla passerella buia. Occorrerà circa un mese per l'opera e, durante alcune fasi, sarà necessario procedere alla chiusura della ciclabile. I tecnici incaricati lavoreranno dal lunedì al venerdì, mentre il sabato e la domenica la ciclabile rimarrà sempre aperta, per consentirne l'utilizzo nel fine settimana. Durante questa fase dei lavori verrà inoltre ripristinato l’accesso a lago nei pressi della piazzola con la panchina di sosta, con la manutenzione e la messa in sicurezza della scala.

IL SOPRALLUOGO - A comunicarlo sono stati i vertici di Anas al termine di un sopralluogo, a cui hanno partecipato per il responsabile area compartimentale Lombardia ingegner Marco Angelo Bosio, il direttore lavori ingegner Giuseppe Zanframundo con il geometra Luigi Micheli, pil consigliere provinciale delegato Mattia Micheli con l’ingegner Fabio Valsecchi, gli assessori di Palazzo Bovara Corrado Valsecchi e Gaia Bolognini e il sindaco di Abbadia Roberto Sergio Azzoni. Per quanto riguarda il tratto tra Pradello e Abbadia Lariana da Anas è stato assicurato che continuano come da cronoprogramma le indagini tecniche propedeutiche per realizzare la progettazione esecutiva, le cui procedure sono già state avviate.