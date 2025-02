Lavori alla piscina. Attività sospese

Piscina grande all’asciutto per dieci giorni al centro sportivo comunale del Bione. Da lunedì 3 a venerdì 14 marzo sono in programma interventi di manutenzione straordinaria all’impianto di filtraggio della vasca da 25 metri e saranno sospese tutte le attività. Rimarrà invece operativa quella didattica piccola, che sarà interessata dagli stessi lavori nella seconda metà di luglio. Gli abbonati che non potranno nuotare potranno usare, senza costi aggiuntivi, la sala fitness e la pista di atletica. "Terminato il ciclo vita, che non consente più di intervenire con manutenzione ordinaria, abbiamo stanziato 230mila euro per realizzare un nuovo impianto di filtrazione dell’acqua con la sostituzione dei filtri e delle pompe", spiega Maria Sacchi, assessore ai Lavori pubblici. "Questa operazione, ormai improrogabile, consentirà di migliorare il servizio" aggiunge l’assessore allo Sport, Emanuele Torri. D.D.S.