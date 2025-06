L’appello dei pazienti: "Serve un bus navetta che colleghi due ospedali"

Un bus navetta, gratuito, tra l’ospedale di Merate e l’ospedale di Lecco. Ne richiedono il ripristino i volontari dei comitati Assistenza domiciliare pubblica e per la difesa dell’ospedale di Merate. Permetterebbe ai tanti pazienti e malati che non hanno familiari, amici e parenti disponibili, per poter andare e tornare dall’Alessandro Manzoni di Lecco in caso di visite, esami specialistici, ritiro di referti. Non tutti infatti guidano o hanno qualcuno sempre pronto ad accompagnarli. Il servizio c’era, funzionava, ma nel luglio 2022, con il pretesto della pandemia di Covid è stato soppresso e non è stato mai più riattivato. Il nuovo direttore generale dell’Asst di Lecco Marco Trivelli si era assunto l’impegno di reintrodurre il collegamento con il sindaco di Merate Mattia Salvioni, ma alle parole non sono seguite azioni, come su molte altre questioni che riguardano l’ospedale di Merate, dal reparto di Pneumologia al potenziamento della Radiologia. Proprio per chiedere il ripristino della navetta, gli attivisti dei due comitati lanciano una petizione, che già ieri mattina, in poche ore, è stata firmata da quasi 330 persone. "La mobilità nel nostro territorio appare sempre più compromessa a causa del traffico e dei disservizi del trasporto pubblico – spiegano i promotori della raccolta firma -. Gli anziani, sempre più numerosi, non sono in grado di spostarsi in modo autonomo e non sempre possono essere supportati dai familiari o da chi li assistente. Il carico della cura non può pesare sempre sulle spalle delle famiglie e sulle loro capacità economiche per avvalersi di servizi privati". E ancora: "Il continuo e progressivo trasferimento di molte attività sanitaria dall’ospedale di Merate a quello di Lecco costringe i cittadini del Meratese a recarsi in auto nel capoluogo con conseguente peggioramento del traffico e dell’inquinamento, oltre che della difficoltà do trovare parcheggio". La richiesta è quindi quella di rimettere in moto la navetta appunto, che prima andava e veniva ogni ora dalle 7 fino alle 17.

Daniele De Salvo