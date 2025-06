Il piromane di Colico è ricoverato . Ustioni per bruciare le auto

È ricoverato in ospedale l’autore dell’attentato incendiario che sabato sera ha bruciato due auto di servizio in dotazione agli agenti della Polizia locale di Colico. È un 38enne, italiano, che abita in paese. I carabinieri lo hanno identificato e rintracciato nel giro di poche ore. Oltre che denunciarlo per incendio doloso, i militari lo hanno anche soccorso, perché gravemente ustionato: mentre appiccava il rogo, dopo aver cosparso le autopattuglie di liquido infiammabile, una vampata lo ha investito i alle braccia, al torace, al volto. Il perché il 38enne abbia bruciato la Jeep Renegade e la Subaru XV equipaggiate di tutto punto dei poliziotti della Municipale – compresi autovelox, drogatest, alcoltes e defibrillatore semiautomatico - al momento non è noto, nel senso che investigatori e inquirenti, che pure hanno dei sospetti se non delle certezze, non lo vogliono spiegare. Si tratterebbe comunque di un movente “pesante“, non di una vendetta per una multa piuttosto che per un controllo. I carabinieri sono arrivati a lui anche grazie alle immagini registrate dalle telecamere del sistema di videosorveglianza pubblico, che lo hanno immortalato all’opera. "Le immediate verifiche ne hanno consentito l’identificazione – si limitano a comunicare i carabinieri -. Le motivazioni sono in corso di approfondimento. Avrebbe cosparso le due auto con della benzina per poi darvi fuoco". L’incendio si è propagato pure ad una Fiat Panda, sempre comunale, posteggiata accanto. I danni sono ingenti: almeno 100mila euro. "Grazie a coloro che ci hanno espresso vicinanza e solidarietà dopo l’attentato incendiario subito – sono le parole del sindaco Monica Gilardi e di Edoardo Di Cesare, comandante della Polizia locale associale dell’Alto Lario, oltre che di Colico -. Il vostro supporto è stato molto importante per noi. Continueremo ad essere al fianco dei cittadini, lavorando con responsabilità e impegno, per garantire sicurezza e legalità". Daniele De Salvo